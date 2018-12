Jobat.be steunt Centrum Ganspoel

Ook dit jaar geeft Jobat.be zijn steun aan één van de goede doelen in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel, die volgende week start. Dit jaar is dat Centrum Ganspoel, uit Vlaams-Brabant, dat mensen helpt met een visuele beperking. “Een specifieke doelgroep, maar net daarom is een gespecialiseerd expertisecentrum noodzakelijk.”

350 mensen werken er bij Centrum Ganspoel in het Vlaams-Brabantse Huldenberg, in de Druivenstreek. Maar de ondersteuning die het Centrum biedt aan kinderen en volwassenen met een visuele of meervoudige beperking is dan ook divers.

“We beschikken over een school en internaat waar 110 kinderen en jongeren gebruik van maken. Daarnaast begeleiden we 190 kinderen met een visuele beperking in de gewone lagere school bij hen in de buurt”, vertelt algemeen directeur Sarah Tobback. “Verder bieden we mobiele begeleiding bij ongeveer 350 gezinnen waar iemand met een visuele beperking woont.”

Voorts biedt Centrum Ganspoel zorg en ondersteuning aan bijna 80 volwassenen met een visuele en meervoudige beperking. “Deze zijn verdeeld in negen leefgroepen, waarvan zeven op de centrale campus zelf en twee in het centrum van de gemeente Huldenberg zelf.”

10.000 blinden in België

Om hun expertise te vergroten en te delen, is het centrum bovendien betrokken in externe samenwerkingsverbanden. “Zo werken we zeer nauw samen met de ouders van onze cliënten. En geven we onder meer cursussen voor mensen die in de dagelijkse omgang of professioneel in contact komen met blinden of slechtzienden. “

De doelgroep van mensen met een visuele beperking is relatief beperkt, merkt Tobback op. In België leven ongeveer 200.000 mensen die slechtziend zijn en 10.000 mensen die blind zijn. “Maar net daarom is een gespecialiseerd expertisecentrum noodzakelijk. Wij voorzien dat in Vlaanderen voor Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en een deel van Oost-Vlaanderen.”

