Thomas (29) moet 21 jaar naar de cel voor foltering en verkrachting: “Zijn vriendin moest langzame dood sterven, hij heeft een extreem wrede en sadistische ingesteldheid”

Lebbeke / Aalst - De 29-jarige Thomas D.B. uit Aalst heeft vrijdagochtend 21 jaar cel gekregen voor foltering en poging tot moord op zijn vriendin en poging tot doodslag op een agent.

“Het staat vast dat Thomas D.B. zijn vriendin heeft proberen te doden. Hij diende haar meerdere diepe messteken toe. Een messteek in haar borst miste op een haar na haar hart. Daarna plakte hij haar verwondingen dicht met tape”, zei de rechter in Dendermonde vrijdag. “Niet om haar te helpen, maar omdat ze op dat moment nog niet mocht sterven. De vrouw moest een langzame dood sterven. Vervolgens werd het slachtoffer gefolterd, verkracht en geprobeerd om te verdrinken in bad. Thomas D.B. had al weken op voorhand gepland dat hij haar op gruwelijke manier zou vermoorden als ze het met hem zou uitmaken.”

“Thomas D.B. heeft een extreem wrede en sadistische ingesteldheid. De monsterlijke feiten die gebeurd zijn had het slachtoffer niet moeten verwachten na een LAT-relatie van zeven maanden. Het slachtoffer overleefde de feiten alleen maar dankzij haar grote overlevingsdrang. Hij is potentieel gevaar voor de maatschappij.”

D.B. kreeg 19 jaar cel voor de feiten op zijn vriendin en 2 jaar cel voor de poging tot doodslag op een agent. In totaal zal de man dus 21 jaar naar de cel moeten.

Horrorverhaal

De feiten dateren van 11 april 2015. Toen stond Thomas D.B. aan de deur van het appartement van zijn vriendin Nele D. (26) in de Potaardestraat in Lebbeke, om te praten over hun relatie die in het slop zat. Een gesprek dat vrijwel meteen ontaardde in een vier uur durend horrorverhaal. Nele D. werd vastgebonden, met een mes in de borst, hals en het gezicht gestoken, verkracht met een baseballknuppel, in haar borsten en geslachtsdeel gesneden en met een luchtdrukpistool in de vagina geschoten. Het materiaal om de gruweldaad mee uit te voeren, had Thomas D.B. meegenomen in een tas.

Nele slaagde erin om zich, naakt en badend in het bloed, tot bij het huis van haar nonkel te slepen. Die alarmeerde meteen de hulpdiensten. De jonge vrouw werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar kon men haar leven redden.

Thomas D.B. zelf was ondertussen gevlucht naar het huis van zijn ouders. Toen de politie van Erpe-Mere/Lede hem daar wou inrekenen, vluchtte hij opnieuw weg met de auto. Een agent moest daarbij wegspringen om niet aangereden te worden. D.B. slaagde erin om de politie af te schudden en verschanste zich op een adres in Nederland. Daar kon hij nog diezelfde avond gearresteerd worden, maar niet zonder dat hij een agent met een mes in de hals stak. Voor die feiten werd hij in Nederland al veroordeeld tot zes jaar cel.