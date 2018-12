Krachttoer van jewelste: ex-speler Jimmy De Wulf loodst beloften van Cercle naar Play-off 1

De beloften van Cercle Brugge kregen dinsdag een dagje vrij na de 1-1 op Charleroi. Een echte krachttoer is hun kwalificatie voor Play-off 1 dan ook. Niet het eerste succes van ex-voetballer Jimmy De Wulf (38) als beloftetrainer. In zijn rol waakt hij mee over het DNA van groen-zwart.

De overstap maken van de ene naar de andere deur in het Jan Breydelstadion is niet altijd even eenvoudig. Ook Jimmy De Wulf had wat tijd nodig toen hij van Club naar Cercle overstapte. Een tussenstop als interim in Noorwegen deed echter het ijs breken en meer dan tien jaar later is De Wulf verknocht aan de Vereniging en omgekeerd. Was hij niet zo ambitieus, hij zou er allicht nooit meer vertrekken.

“Ik voel mij hier inderdaad heel goed. Ik krijg respect en waardering van iedereen en dat doet deugd.” De resultaten deden de rest. Met de U17 werd De Wulf vierde, met de beloften één keer kampioen en twee keer vicekampioen. En nu plaatst hij hen dus voor Play-off 1. Na de winterstop behoren de beloften van Cercle tot het beste klasje met Club, Anderlecht, Standard, Gent, Antwerp en Lokeren.

Tegen Charleroi hadden ze afgelopen maandag nog één punt nodig en het werd – jawel – 1-1. “Kan ook moeilijk anders”, zeggen de kwalijke geesten dan. “Van Damme, Delacourt, Appin en Tormin deden mee. Jimmy de Wulf nuanceert en repliceert. “De vaste groep beloften mogen deze pluim op hun hoed steken. Soms schoven we spelers door, soms ook niet. En toen zetten we ook uitstekende resultaten neer. In een vaste groep is het ook niet altijd makkelijk om jongens van de A-kern te integreren. Vaak zijn ze ook niet gelukkig als ze moeten zakken. Hier valt dat echter allemaal goed mee. Ik denk dat we fier mogen zijn op ons parcours. Ik heb een schitterende groep en die verdient dit succes. In Play-off 1 krijgen de spelers de kans om zich verder te ontwikkelen en beter te worden. Bang zijn we niet, want tegen de meeste toppers speelden we uit en deden we het telkens goed.”

Ambitieus

Cercle Brugge is anno 2018 gebouwd op de filosofie en het model van AS Monaco. De beloften hebben nog de middelen en het DNA van het oude Cercle. De staf van de A-kern telt zeven vaste leden en een medisch team. Jimmy De Wulf en zijn assistent Wouter Artz hebben beiden een vaste job en trainen ’s avonds met de groep. “Zowel op het werk als op Cercle geven we alles en ben ik veel energie kwijt”, aldus De Wulf. “Ook privé vergt het veel tijd en opoffering, maar je krijgt er veel voor terug. Met de staf van Cercle is er dikwijls contact. Ik overleg vaak met François Vitali en de assistenten. Mijn Frans is er sterk op verbeterd”, lacht De Wulf, die ook praat met keeperstrainer Dany Verlinden met wie hij nog samen speelde bij Club.

De jongeren Decostere en Vanhoutte ontbolsterden onder De Wulf en stroomden afgelopen zomer door naar de A-kern. Voorlopig zijn er nog geen andere jongens klaar. “Talent genoeg”, weet De Wulf. “Maar er is nog werk aan, we hebben wat tijd nodig. Door Play-off 1 kunnen er misschien versneld stappen gezet worden. Het niveau en de snelheid van uitvoering is er hoger en dat zal heel positief zijn voor de ontwikkeling van deze jongens. “

Dat Monaco geen interesse zou hebben in het opleiden van Belgische jongeren ontkent De Wulf. “Onze eigen jongeren kunnen toekomstgericht ook een meerwaarde bieden. De KBVB legt trouwens de regel op dat er bij de beloften zeven Belgen tussen de lijnen moeten staan. Op dat vlak is de jeugd minstens even belangrijk als vroeger.”

De Wulf hoopt dat hij voltijds aan de slag kan gaan als beloftetrainer. “Ik denk dat we nog een van de weinige ploegen zijn waar niet overdag getraind wordt en waar de staf ook nog een job naast het voetbal heeft. Ik heb ambitie in het voetbal en zit graag in dit vak. Het liefst blijf ik bij Cercle, mijn hart ligt hier Maar als we er van ’s morgens tot ’s avonds mee bezig zouden zijn, dan valt er misschien nog meer uit te halen.”