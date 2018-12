Marc Brys en STVV: top tegen toppers, maar wat tegen de ‘kleinere ploegen’? “Nu pretentieus worden, zou dom zijn”

STVV is de ploeg in vorm in de Jupiler Pro League. Toppers Anderlecht, Antwerp en Standard ondervonden het aan den lijve. Maar kunnen de Kanaries ook punten oogsten tegen de kleinere namen, zoals Lokeren Kortrijk en Oostende? Dat zal de volgende weken blijken. Coach Marc Brys geeft commentaar bij enkele straffe statistieken van zijn ploeg.