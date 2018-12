Jaar rijverbod na dodelijk ongeval met drie fietssters

Turnhout - De politierechter in Turnhout heeft een zestiger uit Nederland tot een rijverbod van 1 jaar veroordeeld voor een dodelijk verkeersongeval in Kasterlee op 15 mei 2017. De helft van het rijverbod is voorwaardelijk uitgesproken.

Bij het ongeval kwamen drie leden van een fietsclub uit Retie om het leven. De advocaat van de man had de vrijspraak gevraagd omwille van overmacht. Hij zou het bewustzijn hebben verloren. De politierechter volgt echter de piste van het openbaar ministerie dat de man in slaap was gevallen.