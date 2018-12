Documentairemaker filmde “testament” van Jean-Pierre Van Rossem (73): “Licht in zijn ogen was gedoofd”

Jean-Pierre Van Rossem (73) was dinsdag nog te zien in de documentaire ‘Van Rossem’, maar de flamboyante ex-beursgoeroe is donderdagnacht overleden. Documentairemaker Peter Boeckx filmde “zijn testament” en zag hoe het licht in de ogen van de eens zo hevige Van Rossem was uitgedoofd.

Naar eigen zeggen had Van Rossem op een bepaald moment in zijn leven 891 miljoen dollar op zijn rekening staan. “Tijdens de opnames, in het voorjaar, woonde hij in een karig appartementje in Kapelle-op-den-Bos. Het contrast kon niet groter. Ik heb daar geen problemen mee, zei hij toen. Ik kan in het mooiste kasteel wonen, maar net zo goed in een brakke hut. Ik zag berusting, maar toch ook een ­zekere tristesse”, zei Peter Boeckx eerder in een interview met Het Nieuwsblad.

Foto: Photo News

De documentaire katapulteerde televisiekijkend Vlaanderen en Van Rossem terug in de tijd van geld, vrouwen, heroïne en rebelse uitspraken. De voormalige en veroordeelde beursgoeroe besefte het: hij was een icoon, een legendarisch figuur. “Sommigen noemen hem een fantast. Maar of zijn verhalen nu waar zijn of niet, het blijven prachtige verhalen”, zegt Boeckx. “Hij behoort tot een ras dat zeldzaam wordt, maar dat het leven en de ­wereld wel kruidt. Hij was een soort Robin Hood. (pauzeert) Alhoewel, dat klopt niet helemaal. Van Rossem gaf het geld dat hij binnen rijfde niet aan de armen (lacht).”

Televisiemaker Peter Boeckx kijkt dan ook terug op een intens maar verzadigend filmproces. “Ik heb hem de voorbije jaren leren kennen als een bad boy met een ontzettend groot hart. Achter zijn façade zat een gevoelige en vooral een unieke ziel. Hij heeft op zijn geheel eigen manier de geschiedenis van ons land kleur gegeven. Het was een eer om zijn testament op te tekenen voor de Vlaamse televisie.”

Niet meer strijden

Maar in de documentaire was ook te zien hoe het vooruitzicht van een nieuwe celstraf (en een verbeurdverklaring van 390.000 euro) hem allesbehalve gelukkig stelde. Van Rossem kampte met twijfels. Zich strijdvaardig tonen en “het ongeluksvonnis met alle macht blijven bestrijden” of definitief afscheid nemen. Zijn slechte gezondheid als verstokte kettingroker - die maar liefst 3 miljoen sigaretten had gerookt - liet ook zijn tekenen na. Op Facebook liet hij weten dat zijn longen er heel slecht aan toe waren.

De uitzendingen van zijn testament waren op 4 en 11 december. Dezelfde avond waarop de laatste aflevering werd getoond, werd Van Rossem door ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht is hij in het Universitair Ziekenhuis van Jette overleden. VIER laat weten dat zijn allerlaatste interview vrijdagavond om 20.35 uur integraal opnieuw te zien zal zijn op de televisiezender.

