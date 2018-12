Bod van 80 miljoen op sterspeler geweigerd, ploeg versterkt en toch gaat het dit seizoen helemaal fout bij Marseille

L’OM pleure. Hoewel AC Milan gisteren nog verdomd hard zijn best deed, was het toch Olympique Marseille dat zich deze editie van de Europa League tot kneusje mocht kronen. Op een paar maanden tijd zakten de Fransen van de finale van Europa’s tweede beker terug naar uitschakeling in de groepsfase. En dat terwijl er amper iets veranderd is aan de club. Bizar.