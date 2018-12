Twee nieuwe personen gearresteerd voor schietpartij Straatsburg

In de entourage van de vermoedelijke dader van de schietpartij in Straatsburg, die donderdagavond na een klopjacht van twee dagen gedood werd door de politie, zijn twee nieuwe arrestaties verricht. In totaal zijn er nu zeven gearresteerden, kondigde Rémy Heitz, de procureur van Parijs, vrijdag aan.

Het gaat om vier familieleden van de dader, die in de nacht van dinsdag op woensdag werden gearresteerd, en drie leden uit zijn onmiddellijke omgeving. “Een van hen werd gisterenochtend gearresteerd en twee deze nacht”, aldus de antiterreurrechter. “Het onderzoek gaat nu verder om eventuele medeplichtigen of mededaders te identificeren die hem mogelijk hebben geholpen of aangemoedigd hebben bij de voorbereiding van zijn daad”, voegde hij eraan toe.

In Straatsburg is vrijdagmorgen de kerstmarkt heropend, in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Hij begroette de veiligheidstroepen die het evenement bewaken. De kerstmarkt was gesloten sinds de aanslag van dinsdagavond, waarbij drie doden en dertien gewonden vielen.