Kosovo keurt oprichting eigen leger goed, Servië en Belgrado woedend

Het Kosovaars parlement heeft vrijdag een wet goedgekeurd die de oprichting van een eigen geregeld leger voorziet. De Servische minderheid en Belgrado zijn woedend.

Sinds 1999 staat een door de NAVO geleide internationale troepenmacht in voor de (territoriale) integriteit en de veiligheid van Kosovo, dat zich van Servië heeft afgescheurd en waar de meerderheid uit etnische Albanezen bestaat.

Het Kosovaarse parlement keurde vrijdag eerst een wet goed die voorziet in de oprichting van een ministerie van Defensie. De 107 aanwezige verkozenen des volks stemden daarop unaniem in om de veiligheidstroepen (KSF), die nu vooral belast zijn met missies inzake civiele veiligheid - zoals hulp bij natuurampen - , een militair mandaat te geven.

De KSF omvat nu 3.000 manschappen. Binnen de tien jaar moeten zij een strijdmacht worden met 5.000 manschappen die lichte bewapening zullen krijgen.

Servië woedend

De vertegenwoordigers van de Servische minderheid in Kosovo namen niet aan de stemming deel. Buurland Servië is onthutst en woedend. Belgrado ziet de zowat 100.000 Serviërs in Kosovo existentieel bedreigd. De regering in Pristina ontkent dat het toekomstige leger een bedreiging voor de Serviërs in Kosovo zal zijn. Ze wijst erop dat ook vele Serviërs in de KSF dienen. De strijdkrachten zijn multi-etnisch en inclusief uitgebouwd.

In het noorden van Kosovo, een compact gebied van Serviërs, hingen vele inwoners de Servische vlag aan hun huizen. Zij uiten daarmee hun onvrede omtrent de beslissing in Pristina. Servië heeft de afscheiding van zijn vroegere provincie nooit erkend.