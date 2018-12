Het leven van de eeuwige rebel in quotes

De flamboyante ex-beursgoeroe, politicus en oplichter Jean-Pierre Van Rossem is op 73-jarige leeftijd overleden. De man is, mede door zijn straffe uitspraken, uitgegroeid tot een vuilgebekte cultfiguur. Enkele quotes.

“Als ik premier Martens zie, dan heb ik negen dagen de schijterij. Ik vind dat Janssen Pharmaceutica hem zou moeten aanwerven om geconstipeerde mensen te helpen.”

Jean-Pierre Van Rossem was niet verlegen om een straffe uitspraak tegen politici. Hier neemt hij ex-premier Wilfried Martens onder handen.

“Vive la République d’Europe.”

Zijn bekendste uitspraak. Van Rossem verstoorde in 1993 de beëdiging van koning Albert II.

“Uw CVP-humor staat mij niet aan.”

In een spraakmakend interview in het programma Phara haalt Van Rossem gevat en hard uit naar CD&V-kopstuk Hendrik Bogaert. In het gesprek over de economische crisis (in 2009) is hij ook hard voor Caroline Gennez. ‘”k wil daarover spreken met mensen die er iets van kennen.”

“Geweld is totaal niet aan mij besteed, maar als er één is die ik met plezier op zijn bakkes wil slaan is het Jean-Marie Dedecker.”

“Dedecker zei - en ik vrees dat hij het meende: ‘Ik ben links, maar mijn portefeuille zit rechts.’ Die mens had maar één reden om in de politiek te gaan: voor het geld. Daarom is hij beginnen zeggen: ‘Ik ben rechts’ Want dat slaat beter aan. Dedecker is een populist van de meest platvloerse soort.” (in Humo)

“Ik ben geen gangster: ik heb niet meer gesjoemeld dan de gemiddelde bankier. Het enige verschil is: ik had geen zeven ministers in mijn zak.”

Van Rossem over zijn beruchte beleggingsbedrijf Moneytron.

“Ons land is een maffiastaat waar niemand nog valt te vertrouwen”

Van Rossem had ook een grote schare fans op Facebook. Via zijn account haalde hij uit naar actuele thema’s. Deze uitspraak deed hij na de onthullingen rond de Bende van Nijvel in 2017.

“Ik ben met duizenden vrouwen naar bed geweest.”

De West-Vlaming maakte de voorbije decennia vaak duidelijk dat hij met heel veel vrouwen de liefde heeft bedreven. Hier benadrukt hij dat nog eens in een interview met Humo.

“Na mijn dood weet je welke ministersvrouwen ik vogelde.”

Onder die ‘duizend vrouwen’ zaten ook bekende vrouwen, dat beweerde hij in verschillende magazines. ‘Alles heb ik gehad: BV’s, filmsterren en ministers. Ik heb het over de vrouwen van ministers. De namen zijn neergeschreven en liggen opgeborgen in mijn kluis. Na mijn dood mogen ze gepubliceerd worden.’

“Ik heb de liefde bedreven met een heet nonnetje.”

De mooiste zonde van Van Rossem? De liefde bedrijven met een non. “Het was geen lelijke en verdorie nog een hete ook”, vertelde Van Rossem aan Gunther D. “Ze had nonnenkleren aan, maar die waren snel uit, hoor.”

“Ik verleid vrouwen altijd met dezelfde truuk.”

Mocht u nu jaloers zijn op Van Rossem: dit is naar eigen zeggen zijn truuk: “Ik kijk naar hen. Ik probeer mij in te beelden: wie is dat? En dan schrijf ik een gedicht en ik laat dat bezorgen door de garçon. Als dat een fabrieksmeisje is, dan marcheert dat zeker niet. Maar is dat een mens met een zekere culturele affiniteit, dan komen die babbelen. En zo gaat dat. Dat is niet manipuleren, dat is inhaken op de ijdelheid van de vrouw.”

“Ik rijd al heel mijn leven 300 kilometer per uur en kom nu een ongeval tegen met 30 per uur. Dat is toch godgeklaagd.”

Van Rossem was ook fan van snelle wagens. Hij bezat tientallen Ferrari’s. Deze quote liet hij noteren toen hij in 2000 met een Ferrari tegen een bus van De Lijn botste.

“Een Rolls? Zo ne lompen bak die om de vijf minuten kapot is. Ik kon er met moeite 200 kilometer per uur mee halen.”

“Toen de fiscus alles had aangeslagen, heb ik noodgedwongen met een Rolls moeten rijden”, aldus Van Rossem. “Vreselijk was dat. Ik heb hem uiteindelijk verkocht, want ik ging nog liever te voet dan met die Rolls te moeten verder rijden.”

“De spreekwoordelijke Turk kan er nog een punt aan zuigen.”

De ex-beursgoeroe heeft, volgens eigen berekeningen, zo’n 3.8 miljoen sigaretten gerookt. Hij rookte lange tijd acht pakjes per dag en kon geen kwartier zonder sigaret. ‘”k rook veel, ja. Et alors? Ik ben niet bang om dood te gaan. Als het moet, moet het maar.”

“Maar godverdomme! Ik schreef thesissen aan de lopende band! En ik heb negen doctoraten geschreven!”

In het laatste interview met De Morgen ontkent Van Rossem dat zijn levensstijl niet overeen kwam met de middelen waarover hij beschikte: een pensioen van 1.280 euro per maand. “Een doctoraat kostte tussen 200.000 en 250.000 euro, een thesis tussen de 10.000 en 15.000 euro. Trouwens: dat ik ze schreef, wil niet zeggen dat de studenten niet moesten meewerken. Ze moesten dingen opzoeken, uitproberen.”

“Ik heb van alles spijt. Maar als ik het anders had gedaan, dan was het nooit zo boeiend geweest.”

Van Rossem kijkt terug (2018).