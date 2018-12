Dit eten terdoodveroordeelden als laatste maaltijd: “Iemand bestelde een slaatje met een gezonde dressing”

Zit u te twijfelen tussen verschillende menu’s voor kerst en nieuwjaar? Bedenk dan even hoeveel moeilijker de keuze zou zijn als dit uw allerlaatste maaltijd was. Eline van Hagen schreef een studie over de betekenis van laatste maaltijden op death row. “Ik kan me niet voorstellen dat ik nog een hap door mijn keel zou krijgen als ik wist dat ik een paar uur later dood zou zijn.”