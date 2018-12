Ivan Leko is zelf verbaasd dat gesprekken over contractverlenging bij Club Brugge uitblijven: “Ik moet afwachten”

Deze week kreeg hij in Het Nieuwsblad nog 9/10 van algemeen directeur Vincent Mannaert voor de sterke Champions League-campagne van Club Brugge, maar hoewel zijn contract na dit seizoen afloopt is Ivan Leko nog steeds niet zeker over zijn toekomst. “Ik ben ook wel een beetje verbaasd dat die gesprekken uitblijven”, bekende de Kroatische coach op de persconferentie voor de wedstrijd van zaterdag in Kortrijk .