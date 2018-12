Stiefmama veroordeeld voor het maandenlang uithongeren van 5-jarige zoon in “Harry Potter-kamer”

Een 37-jarige moeder uit de Amerikaanse stad Spring heeft voor de rechtbank van Houston, Texas haar straf gekregen voor een gruwelijke zaak van kindermishandeling. Ze sloot de zoon van haar nieuwe partner maandenlang op in een minieme kast en liet hem daar verhongeren. Als haar eigen kind niet had ingegrepen, dan zou de jongen wellicht niet maar lang te leven hebben gehad.

“De Harry Potter-kamer.” Zo noemden Tammi (37) en haar man Bradley Bleimeyer (28) de “slaapkamer” van hun (stief)zoon (5). Wie de verhalen van J.K. Rowling over de tovenaarsleerling kent, weet dat die naam niet verwijst naar een gezellige warme kinderkamer. Harry Potter sliep als kind in de gelijknamige boekenkast in een krappe bezemkast onder de trap, waar zijn nonkel en tante hem geregeld opsloten, omdat ze niets van hem moesten weten.

Foto: Harris County Precinct 4 Constable’s Office

Eén snee per dag

In de Verenigde Staten overstijgt de realiteit de fictie. De zevenjarige Jordan moest ook in een bezemkast slapen, die continu vuil en zonder licht was. Nagels staken uit de wanden van de kast en elektriciteitsdraden liepen door de krappe ruimte. In het kleine hok was een matras gepropt. Dagenlang bracht hij door in de kast, terwijl hij maar één snee brood per dag kreeg. Zelfs dat moest hij snel oppeuzelen, want anders namen ze het hem gewoon opnieuw af. Samen met zijn familie eten in de eetkamer mocht Jordan niet.

Het was pas toen de destijds zestienjarige halfbroer van Jordan in 2014 aan de alarmbel trok dat er iets veranderde. Het andere kind had begrepen dat de mishandeling door zijn vader en moeder te ver ging en wou daar iets aan doen. Net op tijd zo bleek, want als de vijfjarige jongen enkele dagen later zou gearriveerd zijn, dan zou hij mogelijk gestorven zijn van uitputting en ondervoeding, verklaarden de artsen. Nadat Tammi met haar stiefzoon naar een motel was gevlucht, konden ze de jongen naar het ziekenhuis brengen.

Zoals tijdens de Holocaust

Toen de autoriteiten Jordan vonden, woog hij amper 14 kilogram. De politiediensten vergeleken hem geschokt met een Holocaustoverlevende, omdat hij er zo uitgemergeld uitzag. De dokters vonden ook sporen van drugs in zijn lichaam, want zijn vader had hem verschillende keren verdovende middelen toegediend om hem stil te houden wanneer er bezoek kwam. Op zijn schouders waren ook een aantal wonden van een taser te vinden.

In het ziekenhuis zou hij voor het eerst glimlachen.

Harris County Precinct 4 Constable’s Office

Gerechtigheid

Zijn vader werd in 2015 al veroordeeld tot 15 jaar cel, maar nu krijgt ook zijn stiefmoeder haar straf. Haar biologische zoon, de jongen die de mishandeling aan het licht had gebracht, sprak haar vol pijn toe in de rechtbank in het Amerikaanse Spring in Texas. “Het is geen mysterie waarom we hier zijn. Je hebt een enorme fout gemaakt en daar moet je de gevolgen van dragen. Ik wil je één retorische vraag stellen: hoe kun je dat in godsnaam je kinderen aandoen? Zij zouden je trots en bron van geluk moeten zijn in het leven”, zei hij.

Wat er met zijn stiefbroer gebeurde, vindt hij verschrikkelijk. Ook zelf zal hij nooit vergeten wat haar beslissing met hem deed. “Jij zorgde ervoor dat ik woedend was, bang, verward en leeg. Ik zal nooit meer dezelfde zijn door dit”, besloot hij. Na zijn getuigenis kreeg Tammi Bleimeyer een straf van 28 jaar gevangenschap.

Jordan - die ondertussen 9 jaar is - is herenigd met zijn biologische moeder. Maar zijn mentale en fysieke groei is permanent beschadigd. De andere kinderen van de Bleimeyers zijn in de pleegzorg geplaatst.