Het gaat van kwaad naar erger met AC Milan: Italiaanse topclub moet Europese uitsluiting vrezen

AC Milan werd gisteren roemloos uitgeschakeld in de Europa League maar het gaat van kwaad naar erger. De Italiaanse topclub, die van inbreuken op de financiële fair play beschuldigd wordt, mag één seizoen (2022-2023 of 2023-2024) niet deelnemen aan Europese competities als het op 30 juni 2021 zijn begroting niet in evenwicht heeft, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA vrijdag bekend.