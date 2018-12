Schildpad met maag vol plastiek dood aangetroffen op strand Indonesië

Een schildpad werd eerder deze week dood aangetroffen door enkele milieuactivisten op een strand in Indonesië. De maag van het arme dier zat vol plastiek afval. Het is de eerste keer dat een schildpad gevonden werd met zoveel plastiek in de zijn maag. Vorige maand nog vond men een potvis met bijna 6 kilogram plastiek afval in zijn maag. Vijf Aziatische landen - China, Indonesië, de Filipijnen, Vietnam en Thailand- zijn verantwoordelijk voor 60 procent van het plastiek afval in de oceanen.

