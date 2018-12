Bayern moet dit jaar niet meer op Arjen Robben rekenen

Bayern München kan de rest van het jaar geen beroep meer doen op Arjen Robben. “Het ziet ernaar uit dat hij dit jaar niet meer zal spelen. Het risico is te groot”, zo bevestigde Bayern-coach Niko Kovac vrijdag, daags voor het Bundesligaduel tegen Hannover 96.

Robben zal op 4 januari op stage in Qatar weer bij de groep aansluiten. De 34-jarige voormalige Nederlandse international heeft al een paar weken last van een zenuw in zijn bovenbeen.

Arjen Robben kwam eind vorige maand in de Champions League tegen Benfica (5-1) voor het laatst in actie. De Groningse aanvaller maakte toen twee doelpunten, maar liep er eveneens een blessure op. Onlangs maakte de winger bekend dat hij komende zomer na tien jaar vertrekt bij de Duitse Rekordmeister.