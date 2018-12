Tegen eind 2019 hebben 5,4 miljoen Venezolanen hun land verlaten

Tegen eind volgend jaar zullen 5,4 miljoen Venezolaanse migranten en vluchtelingen hun in een crisis verkerend vaderland hebben verlaten. Dat hebben de Verenigde Naties vrijdag in een eerste oproep tot financiële hulp bekendgemaakt.

Momenteel hebben 3,3 miljoen Venezolanen hun land de rug toegekeerd. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) bedraagt het gemiddelde ritme dit jaar 5.500 mensen per dag.

De meesten zijn naar Colombia, Ecuador en Peru gegaan.

Beide organisaties hebben donorlanden gevraagd met 738 miljoen dollar over de brug te komen, waarvan de helft voor noodhulp in Venezuela zelf. Dertig procent is voor de opvang van Venezolanen in hun opvangland.

Het Zuid-Amerikaanse land worstelt ondanks zijn grootste olievoorraden ter wereld met een hevige financiële crisis, wat leidt tot een schaarste aan voedsel en geneesmiddelen.