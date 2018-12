Michel vraagt Europees onderzoek naar “desinformatie” over Migratiepact

Premier Charles Michel heeft vrijdag op de Europese top gevraagd of de Europese Commissie “de intentie en de instrumenten heeft om een onderzoek te openen” naar mogelijke georkestreerde desinformatiecampagnes over het VN-migratiepact.

Premier Michel had het eerder al over “leugencampagnes” over het Migratiepact, misschien zelfs in het kader van een Europese gecoördineerde strategie. Volgens de premier zijn er “serieuze vermoedens, twijfels en indicaties dat er in het dossier manipulatie van informatie geweest is”. “Ik stel vast dat er de laatste weken ook veel vragen zijn op Europees niveau.”

Tijdens een discussie met de Europese regeringsleiders en staatshoofden vrijdag in Brussel heeft de premier gevraagd of de Europese Commissie de middelen heeft om een onderzoek te openen naar de zaak, en “of er sancties kunnen worden uitgesproken als we kunnen vaststellen dat er een bewuste campagne is geweest om democratieën en de Europese Unie te destabiliseren”.

“Ik blijf voorzichtig, maar ik denk dat we in een democratie moeten eisen dat we de waarheid daarover krijgen. Het recht op betrouwbare informatie is geen detail, geen gadget, maar het hart van de democratie dat ervoor moet zorgen dat democratieën in de toekomst nog door democraten geleid zullen worden”, stelde Michel.

De Europese leiders bevestigen in hun conclusies dat er nood is aan een “gedecideerde respons” op desinformatie en fake news.