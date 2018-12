Brusselse politie verwacht zware hinder door gele hesjes: “Mijd Brussel met de wagen”

De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene verwacht zaterdag verkeershinder in het centrum van de hoofdstad. De gele hesjes zullen opnieuw naar Brussel komen om er te betogen.

De verkeershinder wordt al vanaf ‘s ochtends verwacht en dan met name in de Europese wijk, maar ook op de kleine Brusselse ring of in het centrum, meldt de politiezone in een persbericht. De afgelopen twee zaterdagen kwam het aan de Belliardstraat en aan Kunst-Wet al tot confrontaties tussen de politie en de gele hesjes. Hinder is dus ook zaterdag opnieuw mogelijk.

“Indien u hiermee te maken krijgt vragen wij u om de instructies van de politie kordaat op te volgen. De politie zal er alles aan doen om het verkeer in de diepte te kanaliseren. Ingeval van tunnelsluitingen dient u de instructies op de lichtkranten te volgen”, klinkt het bij de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene.

De bestuurders worden aangeraden om de hoofdstad te vermijden met de wagen en in de plaats zo veel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken.

Op de website www.polbru.be en op het twitterkanaal @zpz_polbru wordt realtime informatie weergegeven.