Aanslag in Straatsburg eist vierde dodelijk slachtoffer

De aanslag op een kerstmarkt in het Franse Straatsburg heeft een vierde dodelijk slachtoffer geëist. Dat heeft het parket van Parijs vrijdag laten weten. De persoon is aan zijn verwondingen overleden, aldus het parket.

Chérif Chekatt maakte dinsdagavond al twee dodelijke slachtoffers toen hij in de buurt van de kerstmarkt begon te schieten. Een derde persoon overleed donderdag. Een vijfde slachtoffer is hersendood.

Donderdag werd Chekkat doodgeschoten door de politie. De klopjacht duurde twee dagen. Hij werd neergeschoten in Neudorf, een wijk in Straatsbrug. In het kader van het onderzoek zijn nu in totaal zeven mensen aangehouden. Het gaat om vier familieleden van de dader, die in de nacht van dinsdag op woensdag werden gearresteerd, en drie leden uit zijn onmiddellijke omgeving. “Een van hen werd gisterenochtend gearresteerd en twee vannacht”, aldus de antiterreurrechter. “Het onderzoek gaat nu verder om eventuele medeplichtigen of mededaders te identificeren die hem mogelijk hebben geholpen of aangemoedigd hebben bij de voorbereiding van zijn daad”, voegde hij eraan toe.

De kerstmarkt in Straatsburg is intussen terug opengegaan. “De kerstmarkt niet heropenen zou toegeven zijn aan het ‘obscurantisme’ van degenen die ons land haten”, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christoph Castanere eerder.