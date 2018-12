Tiende editie van kerstactie Jupiler Pro League: bieden op shirts van alle eersteklassers en Kevin De Bruyne

Brussel - De Pro League geeft maandagavond om 23u het startschot voor de tiende editie van de jaarlijkse kerstactie. In 2018 gaat de opbrengst van de voetbalveiling opnieuw naar de Belgian Homeless Cup (BHC). In het aanbod zitten de gesigneerde truitjes van alle spelers in de Jupiler Pro League en de Proximus League, maar ook het felbegeerde shirt van Rode Duivel Kevin De Bruyne.

De komende speeldagen dragen alle spelers in 1A (speeldag 21) en 1B (speeldag 20) een speciaal shirt, met daarop het logo van de BHC. Deze shirts worden nadien online te koop aangeboden via Ebay.

Daarnaast zijn er opnieuw enkele specials te veil. Het pronkstuk van de kerstactie is zonder twijfel het gesigneerde en gedragen Manchester City-shirt van Kevin De Bruyne. Vanwege de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is er ook een WK-truitje met daarop alle handtekening van de Rode Duivels in de aanbieding. Supporters kunnen verder bieden voor de aftrap van de Belgische Clasico tussen Standard en Anderlecht. Ook een VIP-arrangement voor een match van de Franse topclub PSG, een golfpartij met analist Marc Degryse, een voetbalwedstrijd achter de schermen bij commentator Filip Joos en VIP-arrangementen voor de Gouden Schoen en het Gala van de Profvoetballer worden geveild.

Vorig jaar bleef de opbrengst van 88.000 euro net onder de recordeditie van 2016, toen de Pro League 92.000 euro inzamelde voor Damiaanactie. Voor de tiende editie wordt het startschot van de kerstactie gegeven op maandag 17 december om 23u00. Bieden kan gedurende tien dagen tot donderdag 27 december (23u00).

De Belgian Homeless Cup (BHC) is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. 39 lokale teams, waarvan 12 in het Brusselse en 27 verspreid zijn over de rest van het land, gebruiken voetbal als instrument om meer dan 500 dak- en thuislozen te integreren in de samenleving. BHC lanceerde zijn campagne ‘My Team, My home’ op 15 oktober met een voetbaltoernooi op het Beursplein.

“De BHC zet in op het gevoel dat zo typisch is aan een club: het gevoel ergens bij te horen en thuis te zijn”, zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “Dit is een gevoel dat niet alleen supporters of profspelers ervaren, het geeft ook vleugels aan de spelers van de Belgian Homeless Cup, mannen en vrouwen die kampen met dak- of thuisloosheid en die in hun team een positieve identiteit en ploegmakkers vinden. Daarom staan de Pro League, haar clubs en partners deze maand opnieuw helemaal achter de Belgian Homeless Cup en haar spelers.”

Eerder waren SOS Kinderdorpen en Damiaanactie de sociale partners van de Pro League.