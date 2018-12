Miauwende kat alarmeert bewoners tijdens woningbrand, maar bekoopt dat bijna met haar leven

Meise - Aan de Kraaienbroeklaan is een gezin vrijdagochtend nipt aan erger ontsnapt bij een woningbrand. De kat wekte de zoon van het gezin, die zo de brand opmerkte en iedereen wakker maakte. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar.

Bewoonster Christine Buyck lag vrijdagochtend nog rustig te slapen toen onder haar in de woonkamer een zware brand uitbrak. Ook haar zoon en dochter waren nog nietsvermoedend in dromenland. Gelukkig kwam er hulp uit wel zeer onverwachte hoek.

“Ik werd plotseling wakker van onze kat, die luid zat te miauwen”, vertelt Gregory, de zoon van Christine. “Ik rook dat er iets aan het branden was, heb de anderen gewekt en naar buiten in veiligheid gebracht. Nadien ging ik opnieuw naar binnen om de kat te helpen. Die zat immers vast in de keuken.”

Kortsluiting

De brandweer was toen al onderweg naar de wijk, maar Gregory wachtte niet om nog eens naar binnen te lopen om enkele spullen te redden uit de brand. Toen even later de brandweer het vuur te lijf ging, werd de omvang van de schade al snel duidelijk.

Hoe de brand precies uitbrak, is nog niet duidelijk. Het vuur ontstond alleszins in de woonkamer, vermoedelijk door een kortsluiting. De schade was er enorm en ook een deel van het plafond kwam er naar beneden. “De rest van ons huis liep rookschade op”, vertelt Christine Buyck. “Maar ik ben mijn zoon en kat enorm dankbaar dat we allemaal op tijd buiten waren. Enkel onze kat heeft wat veel rook ingeademd en brachten we al naar de dierenarts. Hopelijk redt ze het.”

Bomen gesnoeid

Nog maar sinds juli woont het gezin in hun villa in de wijk. “Toch konden we al rekenen op vriendelijke buren die ons een tas koffie aanboden om ons op te warmen”, zegt Buyck. “Gelukkig hadden we afgelopen zomer de bomen in de voortuin laten snoeien. Die hingen tot aan de ramen. Ik mag er niet aan denken wat er zou gebeurd zijn als ook de bomen in brand waren gevlogen en het dak.”

De woning zelf werd voorlopig onbewoonbaar verklaard. De gemeente kwam na de bluswerken de kapotte ruiten dicht maken met houten planken. Het gezin kreeg een oplossing aangereikt door de gemeente, maar kan op familie rekenen om onderdak te krijgen.