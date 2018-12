Nieuw privacyschandaal bij Facebook: ruim 6 miljoen privéfoto’s gedeeld zonder toelating

Brussel - Tussen 13 en 25 september zijn door een bug in de app van Facebook meer foto’s van 6,8 miljoen gebruikers gedeeld met apps van derden dan zou mogen. Dat heeft Facebook zelf toegegeven. Het ging onder meer om foto’s die gebruikers wel hadden geüpload naar het netwerk, maar (nog) niet gepubliceerd op de site.

De bug trof gebruikers die toestemming gaven aan bepaalde apps om hun foto’s te zien. Normaal gezien worden dan enkel foto’s gedeeld die de gebruiker in kwestie op zijn tijdlijn plaatste. Maar door de bug kregen de app’s en ontwikkelaars toegang tot andere foto’s. Zoals foto’s die de gebruiker gedeeld had Marketplace of foto’s die hij/zij in Facebook Stories plaatste, en uploads die de gebruiker uiteindelijk niet publiceerde.

Facebook zegt dat tot 6,8 miljoen gebruikers en tot 1.500 apps getroffen zijn. “Het spijt ons verschrikkelijk”, schrijft Tomer Bar, hoofdontwikkelaar bij Facebook.

Hoe kom je te weten of je zelf getroffen bent?

Gebruikers wiens foto’s ongewenst gedeeld werden, zullen een notificatie krijgen op Facebook. Je kan ook zelf nagaan via deze link of jouw foto’s gedeeld werden.

Indien je deze balk te zien krijgt, zijn je foto’s veilig. Foto: Facebook.

Als je de bovenstaande melding te zien krijgt, zijn je foto’s veilig. Indien je wel getroffen werd, raadt Facebook je aan om alle apps te controleren.

Het bedrijf zegt nog dat het een tool zal uitrollen waarmee app-ontwikkelaars zelf kunnen nagaan welke gebruikers met de bug te maken kregen. “We zullen met die ontwikkelaars samenwerken om de foto’s van de getroffen gebruikers te verwijderen”, zegt het bedrijf.

Dit is het zoveelste privacyschandaal waarmee de internetgigant het afgelopen jaar af te rekenen kreeg. Eerder dit jaar lekten de gegevens van ruim 87 miljoen gebruikers in het Cambridge Analytica-schandaal.

