De Wever legt vervroegde verkiezingen op tafel: “Ik denk niet dat het volk dit nog maanden wil aanzien”

Brussel - Bart De Wever (N-VA) wil niet dat het land nog maanden onbestuurbaar blijft. Dan liever vervroegde verkiezingen, zegt hij in een interview met De Tijd. “Als ze (Michel II nvdr.) onze steun willen, zullen ze moeten stoppen met het Marrakech-beleid”, verduidelijkt De Wever bij VTM.

Er heerst in de Wetstraat een grote schrik voor vervroegde verkiezingen. N-VA-voorzitter Bart De Wever lijkt niet gewonnen voor vervroegde verkiezingen, maar meent dat het de enige oplossing is als de bestuurbaarheid van ons land niet kan worden hersteld.

“Een halfjaar van volledige stilstand en dit feuilleton in het parlement dat alleen maar de antipolitiek voedt, is democratisch niet de beste oplossing. Je moet luisteren naar het volk. En ik denk niet dat het volk dit nog maanden wil aanzien”, zegt hij. “Constitutioneel is blijkbaar alles mogelijk in dit land, democratisch...”, benadrukt de N-VA-voorzitter bij VTM. “In elk normaal land was de premier al naar de koning gegaan”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

De Wever heeft in De Tijd meteen een boodschap voor de bedrijfswereld, die de N-VA verwijt dat ze de stekker eruit heeft getrokken terwijl er nog belangrijk sociaaleconomisch werk op de plank ligt. “Ik denk dat ik nu meer invloed kan hebben dan wanneer ik zou zijn gebleven en onder het gewicht van deze Marrakechcoalitie geplooid en verpletterd zou zijn.” Bij VTM pleit hij voor een regering die kan “besturen, anders is het rien ne va plus” , een allusie op vervroegde verkiezingen. Om Michel II te steunen schijnen de voorwaarden eenvoudig voor N-VA eenvoudig. “Het Marrakech- en open grenzen-beleid moet stoppen. Wat Maggie De Block (Open VLD) gedaan heeft, is onvergeeflijk. Het afschaffen van die quota en het stopzetten van de ontradingscampagnes.”

Ook bij VRT eenzelfde boodschap: “Ik ben geen voorstander van vervroegde verkiezingen [...], maar als deze regering beleid gaat voeren rond migratie, dan moet men mij niks meer komen vragen.”

“MR is de handpop van N-VA”

Sterker nog: volgens De Wever is Michel nu dé facto de handpop van N-VA. “Michel heeft de steun van de oppositie nodig en de facto ben ik dat. Hij moet het mij nu echt komen vragen in Antwerpen en dan zal ik zeggen duim omhoog of duim omlaag.” Een totale blamage voor premier Michel en de MR die in franstalig België vaak het verwijt krijgen naar de pijpen van De Wever te dansen. “Als het de strategie van de MR was om te bewijzen dat men niet de marionet is van De Wever, dan bien joué, nu is men in alle openheid de marionet van Bart De Wever.”

Felicitaties van partijgenoot Theo Francken volgden snel.

‘Schaduwpremier’ treedt voor het eerst echt uit de schaduw. En dat op #deafspraakopvrijdag, uitgegroeid tot beste politieke programma van het land. Proficiat @vadderiVRT @vrtnws — Theo Francken (@FranckenTheo) December 14, 2018

Wonden geslagen

De Wever steekt ook niet onder stoelen of banken dat er wonden zijn geslagen. “Hoe de oud-coalitiepartners zich met grote wellust op ons hebben gesmeten, heeft indruk gemaakt. Ook de speech van de premier over de verkeerde kant van de geschiedenis, heeft wonden geslagen. Maar goed, de vraag is nu: hoe vind je de weg terug naar de bestuurbaarheid van het land of eventueel een andere oplossing? Dat zal de volgende dagen blijken.”