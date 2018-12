VN-gezant wil internationaal waarnemingsregime in Jemen

VN-gezant voor Jemen Martin Griffiths heeft vrijdag bij de Veiligheidsraad van de volkerenorganisatie de oprichting ten spoedigste geëist van een “waarnemingregime” om toe te zien op de naleving van het akkoord dat donderdag is bereikt omtrent de haven van Hodeida waarlangs humanitaire hulp het land binnenkomt.

Griffiths zei tegen de Veiligheidsraad dat een “robuust en competent” waarnemingsregime op locatie essentieel is. “Het is dringend nodig en beide partijen hebben ons verteld dat ze er zeer op zitten te wachten en ervan afhankelijk zijn”, aldus de gezant. De waarnemers moeten controleren of de strijdende partijen zich aan de afspraken houden.

De eis van Griffiths volgt op de doorbraak in de onderhandelingen tussen de Houthi-opstandelingen en de door Ryad gesteunde en internationaal erkende regering van Abd-Rabbu Mansour Hadi. Zij spraken af de strijd om de belangrijke havenstad te staken en hun troepen terug te trekken.

Volgens de gezant is de ervaren Nederlandse generaal-majoor Patrick Cammaert bereid zo een internationale waarnemingsmissie te leiden. Hij kan binnen enkele dagen in de regio zijn, voegde Griffiths eraan toe.

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN zou luidens diplomaten kortelings de V-raad een waarnemingsmechanisme voor Hodeida, bestaande uit dertig tot veertig waarnemers, voorstellen.

Mogelijk sturen enkele landen voor het formeel aannemen van een resolutie een “verkenningsmissie”. Hierbij valt onder andere de naam Nederland.