Macron brengt hulde aan slachtoffers van dodelijke aanval in Straatsburg op heropende kerstmarkt

Drie dagen na de dodelijke aanval in Straatsburg, heeft de Franse president Macron hulde gebracht aan de slachtoffers op de heropende kerstmarkt. Het Franse staatshoofd legde witte bloemen neer bij de plek in het oude stadscentrum waar de vier dodelijke slachtoffer worden herdacht.

De Franse stad daverde dinsdag op haar grondvesten toen een geradicaliseerde man het vuur opende op de bezoekers van de kerstmarkt. Vier personen kwamen daarbij om het leven, tientallen anderen raakten zwaargewond. Volgens de politie is de verdachte de 29-jarige Cherif Chekatt, een man met een lijvig strafblad die ook in de gaten werd gehouden door de Franse overheid omdat hij mogelijk gevaarlijk was.

Donderdag verklaarde de Franse politie dat de verdachte werd “geneutraliseerd” tijdens een operatie in een buitenwijk van Straatsburg. De kerstmarkt heropende vrijdag, maar wordt nu streng bewaakt.

