Na verwoestende brand: wie helpt Wout (11) aan nieuw speelgoed?

Diksmuide / Veurne - Enkele dagen nadat een gezin uit Eggewaartskapelle het slachtoffer werd van een zware brand komen vanuit verschillende hoeken acties op gang om Evelyne en Dirk te steunen. De Vrije Basisschool in Pervijze zamelt geld in om speelgoed te kopen voor de jongste zoon Wout.

Een zware uitslaande brand heeft zondag de woning van Evelyne Deloz (43) en Dirk Vandenberghe (46) uit de Heydehoekstraat in Eggewaartskapelle vernield. “Heel veel leerlingen, ouders en leerkrachten zijn begaan met de situatie van de getroffen familie. We willen dan ook graag iets doen om die mensen een hart onder de riem te steken”, aldus Roselijn Versteghe.

Zij is de directrice van de Vrije Basisschool waar Wout (11), de jongste zoon van het gezin, schoolloopt. Aanvankelijk had de school het idee om kledij in te zamelen. Dat bleek echter niet nodig.

“Na de brand heeft Wout geen speelgoed meer. Met het geld dat we inzamelen, willen we graag wat speelgoed voor hem kopen.”

Sinds deze week staat al spaarpotjes opgesteld in de school, volgende week kan je ook in enkele plaatselijke handelszaken een bedrag deponeren. De opbrengst van de kerstmarkt op school op vrijdag 21 december, met lekkernijen die de kinderen klaarmaakten, gaat naar de ouders van Wout. Ook het VTI in Veurne, waar Quinten en Seppe les volgen, plant een actie om het gezin te steunen.

“Blij met de vele steun”

Een kleine week na de brand heeft het gezin inmiddels een goed zicht op wat er allemaal verloren is gegaan bij de brand. “We zijn bijna alles verloren. We hadden geen bord meer om uit te eten en ook heel wat kledij is beschadigd. De voorbije dagen wilden heel wat lieve mensen ons op een of andere manier helpen. Er zijn al mensen langsgekomen met kledij, handdoeken, borden en zelfs met een wasmachine”, zegt mama Evelyne Deloz.

De familie apprecieert die steun enorm. “Het is niet dat we er eigenlijk zelf om vragen. Alles gebeurt spontaan en dat doet ons nog veel meer deugd. Er zijn heel veel mensen met een warm hart.”

Verhuizen naar huurhuis

Dit weekend richt de familie een huisje in Eggewaartskapelle in. Daar kunnen ze blijven tot hun vernielde woning hersteld is. “Het huurhuis is vlakbij ons eigen huis. We kunnen de herstelwerken van dichtbij volgen. Die zullen wellicht een jaar duren.”