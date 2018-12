Twee agenten raakten bij schietpartij in Luik gewond door schoten van collega’s

Brussel - Twee van de vier politieagenten die op 29 mei gewond raakten bij de aanslag in het centrum van Luik, zouden het slachtoffer geworden zijn van zogenaamd “friendly fire”. Dat bevestigt het deskundig onderzoek, dat de RTBF kon inkijken.

Nadat hij twee politieagenten en een jonge student had vermoord, had de dader Benjamin Herman zich verschanst in het atheneum Léonie de Waha. Toen hij dat verliet, loste het antibanditismepeloton van de politie van Luik verschillende schoten. Twee van die schoten verwondden vervolgens twee andere politieagenten die zo’n 120 meter verderop stonden.