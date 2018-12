Shakira beschuldigd van grootschalige belastingfraude in Spanje

Het openbaar ministerie in Barcelona heeft een klacht ingediend tegen de Colombiaanse popzangeres Shakira wegens belastingfraude. De 41-jarige zangeres zou tussen 2012 en 2014 ongeveer 14,5 miljoen euro te weinig aan belastingen hebben afgedragen. Dat berichtte de Spaanse krant El Pais. Er zijn zes aanklachten ingediend tegen Shakira.

Haar advocaten hebben de beschuldigingen al naar de prullenmand verwezen. Shakira, onder meer bekend van de hit “Hips don’t lie”, moet de Spaanse fiscus helemaal geen geld, luidde het enkele dagen geleden al. De zangeres was de meeste tijd buiten Spanje actief en haalde het leeuwendeel van haar inkomsten uit internationale tournees, aldus de motivatie.

Begin dit jaar werd al bekend dat de Colombiaanse zangeres in het vizier van de Spaanse belastingdienst terechtgekomen was. Ze is sinds acht jaar samen met de Spaanse voetbalster Gerard Piqué van FC Barcelona en heeft twee kinderen met hem.

Volgens de Spaanse autoriteiten verbleef Shakira in de bewuste periode al meer dan zes maanden per jaar in Catalonië en was ze daarom in Spanje belastingplichtig. Ze zou echter aangegeven hebben dat ze op de Bahama’s woonde.

De zangeres woont sinds 2015 officieel in Spanje.