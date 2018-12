Steekpartij in Knokke: vrouw (47) zwaargewond na messteken in eigen woning, dader op de vlucht

Knokke-Heist - Het parket van Brugge is een onderzoek gestart na een steekpartij vrijdagochtend in Knokke. In de buurt van het station werd een vrouw (47) neergestoken in haar eigen woning. Ze is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De dader is momenteel op de vlucht.

Het 47-jarige slachtoffer kreeg een aantal messteken in haar woning in de Cipressenstraat in Knokke. De vrouw was nog in staat om de hulpdiensten zelf te bellen en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte meteen een zoekactie naar de dader.

Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt. “De dader is nog steeds op de vlucht en wordt actief opgespoord”, klinkt het. Over het motief is voorlopig niets bekend. Mogelijk gaat het om een inbreker die op heterdaad betrapt werd.

Van de dader is er nog geen spoor, maar die wordt actief opgespoord. Meer details kon het parket vrijdagavond nog niet meegeven.