Belg bestelde voor meer dan 7 miljard euro online

Volgens Becommerce, de vzw die alle online aanbieders in ons land verenigt, hebben alle Belgen samen in de eerste negen maanden van dit jaar 7,89 miljard euro uitgegeven aan internetbestellingen. “Meer dan driekwart van de Belgen heeft in 2018 al minstens één keer iets gekocht via het internet”, zegt Sofie Geeroms van Becommerce.

Vorig jaar noteerde de koepel van internetwinkels een recordomzet in ons land. Toen gaven 8,6 miljoen Belgen 10,05 miljard euro uit aan online aan­kopen. Het is de verwachting dat dat ­record aan diggelen gaat, want november en zeker december zijn traditioneel maanden waarin we massaal pakjes kopen. Bij Bpost is ook te horen dat er nog nooit zoveel pakjes zullen zijn vervoerd als in 2018.