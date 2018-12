Commotie over bebloede pamper van meisje van 2,5. “We moeten voorzichtig zijn met wat we op het internet verspreiden”

Voorlopig heerst nog onduidelijkheid over wat er precies gebeurd is met de kleuter van 2,5 die in De Glinster naar school gaat. De moeder van het meisje wil eerst de uitslagen van het medisch onderzoek afwachten. Foto: mvl

Asse - Een kleuterjuf van basisschool De Glinster vond eerder deze week een kleuter van 2,5 jaar oud met een bebloede pamper. Er werd een onderzoek gestart om de oorzaak te achterhalen, maar ondertussen leidt het verhaal een eigen leven op sociale media.

Tijdens een speelpauze begin deze week merkte een kleuterjuf van GO! Basisschool De Glinster heel wat bloed op in de pamper van een kleutermeisje van 2,5 jaar oud. De juf maakte hier meteen melding van en de ouders van het meisje werden onmiddellijk verwittigd. Ook de politie werd op de hoogte gesteld.

De directie van de school wenst niet te reageren, maar de woordvoerster van het GO! bevestigt dat er een onderzoek loopt. “Momenteel is er zeer veel onduidelijkheid. Maar omdat er sprake kan zijn van misbruik werd ook de politie op de hoogte gebracht”, zegt Nathalie Jennes van het GO!.

Ondertussen is het hele verhaal op sociale media een eigen leven gaan leiden nadat de moeder van het kind beelden online had gezet waarin ze sprak over verkrachting. Dat Facebookfilmpje werd achteraf opnieuw verwijderd, maar ondertussen waren er al heel veel reacties dat er onder meer actie tegen de school moest worden genomen en dat De Glinster zelfs zou moeten sluiten. Er werd ook opgeroepen om maandag aan de schoolpoort te gaan betogen.

In een ander Facebookfilmpje roept journaliste Ika de Jong van de Belgisch-Congolese internetzender GLTV1 op tot kalmte. Zij kon met de moeder praten. “Meteen na de vaststellingen ging de moeder met haar dochter naar het ziekenhuis omdat het bloeden niet meteen leek te stoppen. Het meisje werd door meerdere dokters onderzocht om de oorzaak van het bloeden te achterhalen. De resultaten van het onderzoek zijn echter nog niet bekend, dus het is nu nog te vroeg om daar al iets over te zeggen.”

“Het kan om een aanranding gaan, maar evengoed om een ziekte waardoor het meisje is beginnen bloeden”, gaat de Jong verder. “Al die conclusies op internet zijn veel te voorbarig. Vooral in de Afrikaanse gemeenschap gaat het verhaal van verkrachting snel rond.”

Medisch onderzoek afwachten

“Wij hebben inderdaad ook op het internet gezien dat er allerlei speculaties rondgingen”, zegt Fred Scrayen van politiezone AMOW. “Het verhaal is een eigen leven gaan leiden, voornamelijk door toedoen van andere ouders, zonder dat de ware toedracht gekend was. Maar voorlopig is alles rustig gebleven aan de schoolpoort en ook de mogelijke betoging na het weekend gaat voorlopig toch niet door.”

Ook aan de schoolpoort van De Glinster was het verhaal het gespreksonderwerp van de dag. Onder meer Mariette deelde de getuigenis van de mama en postte zelf ook een filmpje waarbij ze met een beschuldigende vinger naar de school wees. “Maar als ik de tijd kon terugdraaien had ik dat niet gedaan”, zegt ze nu. “Ik ging voort op veronderstellingen zonder de ware toedracht te kennen. De uitslagen van het medisch onderzoek zijn nog niet gekend dus had ik voorzichtiger moeten reageren in deze delicate zaak.”

De moeder van de 2,5 jarige kleuter wenste voorlopig niet uitgebreid te reageren. “Mijn allergrootste bekommernis is dat mijn dochter opnieuw beter wordt. Ik wil de uitslagen van het medisch onderzoek afwachten voor ik nog meer commentaar geef”, klinkt het.