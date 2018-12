“Met zes pakjes sigaretten per dag heeft Van Rossem zich kapot gerookt”

Jean-Pierre Van Rossem (73) overleed donderdagnacht in het UZ in Brussel. Twee dagen eerder was hij door de brandweer geëvacueerd uit zijn ­appartementje boven een bakkerij in Kapelle-op-den-Bos.

Van Rossem was doodziek. De hulpdiensten troffen hem aan in zijn zetel en hij vertelde dat hij al dagen niet meer gegeten of gedronken had. En dat hij korte tijd geleden al was opgenomen in het ziekenhuis met “water op de longen”.

LEES OOK.De vrouwen van Van Rossem: drie keer getrouwd, duizend minnaressen, maar zijn echte grote liefdes werden hem afgenomen (N+)

“Hij was op”, zegt zijn advocaat Peter Callebaut. “Ik bezocht hem vorige week nog. Hij antwoordde niet, hij gaf ­eigenlijk geen kick meer. En dan is het alleen nog wachten tot het echt gebeurt.”

Heftig leven

“Hij heeft een heftig leven geleid. Met zes pakjes sigaretten per dag heeft hij zich kapot gerookt. Zijn aderen waren dichtgeslibd en hij was al een aantal keer geopereerd. Hij kon ook niet meer stappen op het eind.” De advocaat sprak al met de zoon van Van Rossem. “Zijn kinderen hebben het ook zien aankomen. Wees gerust.” Er gaan geruchten over zelfdoding. “Die praatjes heb ik gehoord. Maar ze kloppen niet. Hij is gewoon gestorven na een heftig leven.”

Callebaut was 34 jaar zijn advocaat. “Meer dan honderd verkeersovertredingen heb ik voor hem gepleit en ook bij de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid verdedigde ik hem. Het was misschien geen vriend maar wel een heel speciale mens met wie ik een bijzondere relatie had. Iemand die kleur aan het leven gaf en schoppen onder de kont uitdeelde. Ik ga hem missen.”

LEES OOK.Het leven van de eeuwige rebel in quotes

LEES OOK.Jean-Pierre Van Rossem is niet meer: de man die de beurskoers kon voorspellen, bankbiljetten rondstrooide en sliep met ministers (N+)