Moeder vertrekt drie maanden na verdwijning Kevin (30) zelf naar Corsica: “Dit is ondraaglijk. Ik moét hem vinden”

“Ik kan niet meer gewoon aan de telefoon gekluisterd blijven zitten. Dit is ondraaglijk.” Drie maanden na de onrustwekkende verdwijning van de West-Vlaamse wandelaar Kevin Vanneste (30) vertrekt zijn moeder morgen naar Corsica in een ultieme poging hem daar te vinden. In haar spoor reist lotgenoot Rudy Devos mee. Zijn stiefdochter werd zes jaar geleden in Nepal vermoord. ­“Ik wéét wat die mama doormaakt.”