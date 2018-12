CLUBNIEUWS. Anderlecht wil spelers huren bij Barça, PSG en andere topclubs, KV Oostende 1.332 km op de bus

Om zich te versterken in de winterstop hoopt Anderlecht dan ook om spelers te huren bij de grootste clubs in Europa ­zoals Barcelona, Bayern, PSG, Arsenal. Club Brugge begint nu al abonnementen verkopen voor volgend seizoen. En KV Oostende heeft brute pech met de kalender. Een overzicht van het belangrijkste nieuws van onze eersteklassers.

ANDERLECHT. Spelers huren bij Barça, PSG, Bayern...

Anderlecht speelde in 2018 al 44 wedstrijden. De cijfers zijn onthutsend. Er werd 17 keer verloren, 17 keer gewonnen en 10 keer gelijkgespeeld. Paars-wit heeft dit jaar – tegen Cercle, Moeskroen en Gent – nog drie wedstrijden om een negatieve balans te vermijden. Dat zou ­helemaal een afgang zijn, want zo’n negatieve balans is al 80 jaar geleden. In 1938 betwistte RSCA 27 duels en daarvan werden er 13 verloren, 8 gewonnen en 6 gelijkgespeeld. Zelfs in latere crisisjaren en toen Anderlecht 0 op 18 pakte in de Champions League was het nooit zo dramatisch.

De club heeft ondertussen ­begrepen dat het anders moet in 2019. Om zich te versterken in de winterstop hoopt Anderlecht dan ook om spelers te huren bij de grootste clubs in Europa ­zoals Barcelona, Bayern, PSG, Arsenal… Via de European Club Association (ECA) heeft ­Michael Verschueren goeie contacten bij die clubs en zij hebben soms spelers die te goed zijn voor België, maar speel­minuten nodig hebben. Grote voorwaarde is wel dat ze gemotiveerd zijn en conditioneel in orde, ondanks een gebrek aan speelkansen. Vanhaezebrouck wil geen spelers meer die hij eerst weken moet optrainen vooraleer ze inzetbaar zijn, zoals Markovic vorig seizoen.

KV OOSTENDE. 13,5 uur op de bus deze week

Busje komt zo. KV Oostende zal deze week zo’n 13,5 uur of 1.332 km op de bus zitten, want KVO krijgt zijn drie verste verplaatsingen van het seizoen op zeven dagen tijd.

Oostende trekt dit weekend naar Genk, woensdag wacht de bekermatch in ­Eupen en zaterdag is er de competitiewedstrijd op Standard. Om geen energie te verspillen aan lange verplaatsingen zou de kustploeg een weekje op hotel kunnen logeren in de ­Ardennen, maar de spelers zijn liever bij hun familie en KVO heeft het financieel ook niet zo breed. Daarom gaan ze elke keer heen en terug rijden met de bus, maar elke verplaatsing is heen en terug meer dan 400 kilometer en dus meer dan vier uur rijden. Films kijken, kaarten, wat tactische bijscholing… Er is tijd genoeg voor op de bus.

Oostende - Genk: 422 km of 4u15 (heen en terug)

Oostende - Eupen: 490 km of 5uur (heen en terug)

Oostende - Luik: 420 km of 4u15 (heen en terug)

CLUB BRUGGE. Landskampioen verkoopt vanaf januari abonnementen... voor volgend seizoen

Club Brugge begint in januari al met de abonnementenverkoop voor het seizoen 2019-2020. De supporters die straks al hun zitje voor volgend seizoen reserveren, krijgen een mooie korting. Voor de duurste plaatsen betaal je dan algauw 20 à 30 euro minder. Elke supporter krijgt ook een gepersonaliseerd geschenk. De vroegboekperiode start op 14 januari en loopt tot en met 18 maart 2019.

ANTWERP. Haroun aan de aftrap verwacht

Faris Haroun wordt tegen Waasland-Beveren opnieuw aan de aftrap verwacht. De aanvoerder maakte vrijdag de training rond met de groep en is normaal klaar voor de dienst. Alleen als hij vandaag nog wat reactie voelt, kan het dat hij alsnog moet afhaken. Govea, Seck, Baby en Arslanagic blijven nog aan de kant. Yatabaré is geschorst. Voor Refaelov wordt het uitkijken. Als hij een gele kaart pakt, mist hij de verplaatsing naar zijn ex-club Club Brugge.

KRC GENK. Handvol wijzigingen?

Philippe Clement blijft roteren. De verwachting is dat hij zondag weer een handvol andere jongens aan de aftrap brengt. Ook voor wedstrijd 33 kan hij beschikken over bijna al zijn troepen. Pas na de zaterdagtraining wordt de definitieve selectie gemaakt.

VAR krijgt zijn eigen buitenspellijn

Maandag beslist de Pro League ook dat de videoref (VAR) zijn eigen virtuele buitenspellijn krijgt. Die moet alle discussies over al dan niet offside bannen. Tot nu moest de VAR de lijnen van de tv-productie raadplegen, maar daarvan kon de correctheid nooit 100 procent worden gegarandeerd. De Pro League staat nu erg dicht bij een deal met de Luikse firma Deltacast voor zo’n feilloze buitenspellijn. Het contract zou lopen tot en met het seizoen 2023-2024. Per jaar betaalt de Pro League vaste onderhoudskosten – zo’n 200.000 à 250.000 euro – en per match is er nog een extra kost. De bedoeling is om de buitenspellijn al in de play-offs van dit seizoen te introduceren.

De Block voert druk op met brief aan Coucke

Met de algemene vergadering van de Pro League van maandag in het verschiet voert minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) de druk op. Ze stuurde deze week een brief naar Pro League-voorzitter Marc Coucke. “Begin november hadden we een constructief gesprek en waren we het eens dat er orde op zaken moet worden gesteld binnen de voetbalwereld”, richt De Block zich rechtstreeks tot Coucke.

Met het dreigement om de RSZ-voordelen voor de clubs terug te draaien, heeft de minister een ferme stok achter de deur. Dat maakt ze nog eens duidelijk in de brief. “U heeft begrepen dat ik intussen aan mijn diensten gevraagd heb de parafiscale voordelen van de professionele voetballer te evalueren en een voorstel uit te werken om tot een meer evenwichtige en rechtvaardige parafiscale behandeling te komen. Alvast bedankt voor het positief gevolg aan deze voorzet.”