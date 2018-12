“Waarom zou je je nog laten dopen?” Veel studenten zullen die vraag gehoord hebben van ouders of vrienden nadat de 20-jarige Sanda stierf tijdens een uit de hand gelopen studentendoop. Het is inderdaad zoeken naar een verantwoording voor de traditie. De meesten houden zich stil, maar deze vier doopmeesters willen wél vertellen hoe zij hun rol zien. Wat kan en wat niet, en wat ze doen om te voorkomen dat het te ver gaat. “Mensen denken dat studenten zich vrij­willig laten mishandelen. Dat beeld is fout.”