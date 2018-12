Milic slaat terug: “Musona en ik moeten weg omdat we van Oostende komen, hé”

Na de match in Zagreb kreeg Antonio Milic weer heel wat Anderlecht-fans op zijn dak. De supporters vinden de Kroaat geen speler voor Anderlecht.

“Ik vind nochtans dat we organisatorisch een goeie wedstrijd speelden”,aldus Milic. “Dinamo is de topclub van Kroatië en dan is 0-0 geen slecht resultaat.” Toch lijkt iedereen al overtuigd dat Milic in januari beter een andere club zoekt. Hij werd al genoemd in Italië.

“Ik snap het, hoor. Musona en ik moeten weg omdat we van KV Oostende komen, hé. Ik las het in de krant dat we transfers op Oostende-niveau zijn, meegebracht door de voorzitter toen hij KVO verkocht. Die perceptie is de schuld van de media – jullie, dus. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik deze winter bij Anderlecht zal blijven. Een aanpassing is nodig, maar ik ga de supporters bewijzen dat ik het waard ben om hier te voetballen. Nu rest ons alleen nog de competitie en ik wil meewerken aan een betere toekomst voor Anderlecht.”