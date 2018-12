“Dit is een duidelijk signaal van de bevolking, dat de politici niet kunnen negeren”

Als de democratie gestoeld is op de macht van de bevolking, dan lijkt de vraag wat die bevolking precies wil nogal cruciaal. Het lijkt niet eens een moeilijke vraag, afgaand op het gemak waarmee ze de voorbije weken herhaaldelijk werd beantwoord. De Klimaatmars, met zijn indrukwekkende 65.000 deelnemers, toont dat de bevolking wil dat de politiek eindelijk werk maakt van een ambitieus klimaatbeleid. Over het Migratiepact zei Bart De Wever (N-VA) dat het parlement dan wel voor is, maar de bevolking ­tegen. De vakbonden zullen na de stakingsdag van vrijdag concluderen dat de bevolking zich zorgen maakt over loon, koopkracht en pensioen. Tegenstanders van de vakbonden zien de bevolking dan weer vooral op het perron staan, wachtend op een trein die niet komt, de stakingen hartsgrondig beu. Met de gele hesjes is het helemaal feest: die willen goedkopere diesel, geloofwaardig klimaatbeleid, eerlijke fiscaliteit, gesloten grenzen, hogere uitkeringen en lagere belastingen. En sommigen willen enkel auto’s en winkelruiten slopen. Helder toch?