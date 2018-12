Twee titels op rij en finale van Copa Libertadores, maar Boca Juniors zoekt toch nieuwe coach

De Argentijnse kampioen Boca Juniors gaat naar een nieuwe coach op zoek. In onderling overleg werd besloten om het contract van Guillermo Barros Schelotto, dat deze maand afloopt, niet te verlengen. Dat verklaarden beide partijen vrijdag op een gezamenlijke persconferentie.

De 45-jarige Barros Schleletto, een ex-speler van de club (1997-2007) stond sinds 2016 aan het roer bij Bocca Juniors. Hij leidde de ploeg uit hoofdstad Buenos Aires de afgelopen twee seizoenen naar de landstitel en dit jaar ook naar de finale van de Copa Libertadores. In de finale van de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League werd echter verloren van aarts- en stadsrivaal River Plate. De heenwedstrijd eindigde in het stadion van Bocca Juniors (La Bombonera) op 2-2. In de terugwedstrijd, die na voetbalrellen in Buenos Aires uitgesteld werd en naar Madrid verplaatst werd, trok River Plate na verlengingen met 1-3 aan het langste eind. Die nederlaag bleek uiteindelijk voor beide partijen te pijnlijk om nog samen door te gaan.