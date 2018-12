Amerikaanse rechter oordeelt: “Obamacare is ongrondwettelijk”

Twintig Amerikaanse staten spanden de rechtszaak aan. Ze stelden dat de zorgkosten fors zijn toegenomen door de ingrijpende zorghervorming van toenmalig president Barack Obama. De Affordable Care Act verplicht burgers een ziektekostenverzekering te nemen. Huidig president Donald Trump maakte met zijn grote belastinghervorming van eind vorig jaar komaf met die verplichting. Amerikanen kunnen zonder gevolgen hun verzekering opzeggen. Daardoor is het fundament onder de Affordable Care Act weggevallen en is het ongrondwettelijk, oordeelde een Texaanse rechter vrijdag.

“Misplaatste uitspraak”

Aanhangers van de zorgwet, onder meer zestien staten, gaan in beroep tegen de uitspraak. Tot het oordeel in het beroep blijft Obamacare van kracht. Openbaar aanklager Xavier Becerra, voorvechter van de Affordable Care Act, maakt zich voorlopig geen zorgen. “Er zijn al meer dan zeventig pogingen gedaan om de wet te herroepen en ook heeft het een onderzoek van het Hooggerechtshof doorstaan. De huidige misplaatste uitspraak zal ons er niet van weerhouden om bij de rechter te blijven strijden voor de gezondheid en het welzijn van alle Amerikanen.”

Een woordvoerder van de staat Californië, dat pro-Obamacare is, bestempelde het vonnis als “een aanval” op de ruim 133 miljoen Amerikanen die geen particuliere zorgverzekering kunnen krijgen.

Trump: “Ongrondwettelijke ramp”

Het mag niet als een verrassing komen dat president Trump in zijn nopjes is met de beslissing van de Texaanse rechter. Zoals gebruikelijk deelde hij zijn (duidelijke) mening op Twitter. “Zoals ik al lange tijd voorspeld heb, wordt Obamacare neergesabeld als een ongrondwettelijke ramp.”

In een ander bericht noemt Trump het oordeel “geweldig nieuws voor de Verenigde Staten”.

As I predicted all along, Obamacare has been struck down as an UNCONSTITUTIONAL disaster! Now Congress must pass a STRONG law that provides GREAT healthcare and protects pre-existing conditions. Mitch and Nancy, get it done!