Bondscoach Roberto Martinez: “Uitspraken Lukaku in juiste context plaatsen”

Met het eindejaar in zicht ging Roberto Martinez voor ons nog eens op de praatstoel zitten om enkele onduidelijkheden toe te lichten en de actuele toestand van enkele Rode Duivels te ontleden.

We beginnen bij de teleurstellende achtste plaats van Eden Hazard in de Gouden Bal. Heel België had de aanvoerder van de Rode Duivels hoger verwacht, zelfs in de topdrie.

“Ik geloof niet in die individuele awards”, aldus Martinez. “Ze zijn te subjectief. Ze zijn niet realistisch. De ene keer gaat het om het verhaal dat een speler heeft te vertellen, of over een grote trofee die hij dat jaar won. Het hangt er ook vanaf hoe populair een speler is. Wij als Belgische bond stemmen nooit op Belgische spelers. We willen respectvol zijn tegenover iedereen. Maar andere bonden doen dat niet.”

Eden Hazard Foto: AFP

Er zijn ook andere topics rond spelers. Zo is er Romelu Lukaku die klaagde over een vorm van racisme in België. Hij vindt dat hij in België nog altijd als Afrikaan wordt beschouwd, dat bij minder goede prestaties zijn Congolese roots altijd worden bovengehaald. Het zet wat kwaad bloed, zeker bij de Belgische media die vinden dat die beschuldigingen nergens op gebaseerd zijn.

“Tussen de match tegen Bosnië (7 oktober 2016 waar hij werd uitgefloten, nvdr) en nu is er toch een grote evolutie in de manier waarop hij door het publiek wordt beoordeeld”, aldus Martinez. “Je moet zijn uitspraken in de juiste context plaatsen. Soms zegt een jonge speler dertig dingen maar wordt die ene onhandige uitspraak eruit gelicht. Romelu is een goede jongen en speelt graag voor de Rode Duivels. Hij denkt veel na en heeft geen slechte bedoelingen. Het beste is gewoon spelers beoordelen op hoe ze spelen, niet op wat ze zeggen.”

Romelu Lukaku Foto: Photo News

Er was ook het geval-Fellaini, die afzegde voor IJsland en Zwitserland maar voor en na wel gewoon bij zijn club Manchester United meespeelde.

Fellaini Foto: Photo News

“Je moet zijn situatie begrijpen. Zijn lichaam heeft al veel te lijden gehad. Het was een medische beslissing. Daarom maken we voor elke selectie een afspraak met hem. Hij weet hoe het met hem gesteld is. Hij blijft zich beschikbaar stellen. Hij had net zo goed na het WK kunnen stoppen. Hij is 31 jaar en heeft de Rode Duivels niet meer nodig om een goede carrière te maken.”

Leander Dendoncker, nog altijd Rode Duivel, zit bij Wolverhampton in een lastig parket. Hij speelde maar negen minuten in de Premier League bij Wolves. Dat kan toch niet blijven duren?

“Hij zit inderdaad in een moeilijke situatie. Hij deed niets verkeerd. Hij speelde enkele minuten tegen Chelsea en deed het goed. Zijn nadeel is dat hij op twee posities kan spelen. Er moet duidelijkheid rond hem komen. Daar moet de club voor zorgen.”

Tot slot kijkt Martinez ook al uit naar het EK U21 dat in juni in Italië na twaalf jaar nog eens met de Belgen wordt gespeeld. Het is echter niet de bedoeling dat Roberto Martinez jonge spelers uit de A-kern zal opvissen om ze dat toernooi te laten meespelen. Youri Tielemans en Leander Dendoncker zouden nog in aanmerking komen.

“Dat gaan we niet doen”, aldus Martinez. “Die ploeg is gevormd en heeft zich geplaatst voor dat EK. Daar gaan we niet aan morrelen. Er zijn drie spelers, wiens naam ik niet noem, uit die U21 die ik zou kunnen oproepen maar dat ga ik ook niet doen. Ze moeten zich voorbereiden op dat EK. Daar kunnen we ook spelers beoordelen en zien of ze in de A-kern thuishoren.”