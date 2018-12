Brussel - De oud-burgemeester van Molenbeek en voormalig PS-kopstuk Philippe Moureaux is zaterdag overleden. Dat meldt zijn dochter Catherine. Moureaux leed al geruime tijd aan kanker. Moureaux werd 79 jaar.

Van 1988 tot 1992 was Moureaux vicepremier in de twee laatste regeringen van Wilfried Martens. Van 1993 tot 2012 was hij ook burgemeester van Molenbeek. Zijn dochter Catherine is sinds kort burgemeester van de Brusselse gemeente.