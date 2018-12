Zakenman geeft Nederlandse spoorbeheerder financiële kater van 18 miljoen euro na pijnlijke blunder

De Nederlandse spoorbeheerder ProRail heeft diep in de buidel moeten tasten voor stukken grond langs het spoor. Er werd maar liefs 18 miljoen euro betaald aan een slimme Rotterdamse zakenman. Een pijnlijke misser, want ProRail had de gronden eerder voor niets kunnen krijgen.

Het gaat om honderden kleine percelen langs het hele Nederlandse spoor, van soms maar 30 centimeter breed. De stukken grond waren van NS Vastgoed, dat twee keer (in 2005 en 2010) een poging deed om het pakket te slijten aan ProRail. De spoorbeheerder sloeg het aanbod steeds af, na een negatief advies van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Uiteindelijk sloot NS Vastgoed een deal met een Rotterdamse vastgoedondernemer: de man kreeg de gronden én acht miljoen euro van de NS, en in ruil zou het bedrijf van de zakenman de percelen onderhouden. Volgens het Algemeen Dagblad besefte de ondernemer dat de gronden veel belangrijker waren dan ProRail dacht.

18 miljoen euro

Dat bleek ook het geval. De spoorbeheerder had doorheen het hele land de stukken grond nodig voor onder meer spoorbruggen, overgangen en hekken tegen zelfmoord. De infrastructuur werd gebouwd zonder toestemming van de eigenaar, de Rotterdammer. Hij sleepte het bedrijf meermaals voor de rechter.

Uiteindelijk zag ProRail zich in 2017 genoodzaakt de gronden op te kopen. Daar hield de ondernemer een aardig zakcentje aan over: voor de percelen waar hij nooit een cent voor had betaald, kreeg hij 18,1 miljoen euro.

Handige jongens

ProRail laat aan de Nederlandse krant weten dat het de grond al vanaf het begin wilde overnemen, maar dat het ministerie van Verkeer dat tegenhield. “Achteraf is het makkelijk praten”, stelt woordvoerder Jaap Eikelboom. “Niemand had van tevoren kunnen bedenken dat het zo zou lopen. Dit zijn handige jongens die ergens geld in zien.”