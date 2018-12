Vervroegde verkiezingen niet de oplossing, vinden Reynders, Peeters en De Croo

Vervroegde verkiezingen, die de N-VA in interviews niet uitsluit, zijn geen de oplossing. Dat stelden de vicepremiers Didier Reynders (MR), Alexander De Croo (Open VLD) en Kris Peeters (CD&V) zaterdag bij hun aankomst aan de Lambermont, de ambtswoning van de premier, voor overleg met de Groep Van Tien. Ze riepen de N-VA op het werk van de afgelopen jaren niet verloren te laten gaan en de begroting goed te keuren.

Kris Peeters riep op het hoofd koel te houden. “Vervroegde verkiezingen zijn niet de oplossing om iets te doen aan de verhoging van de koopkracht, de armoedebestrijding of het verhogen van de lonen”, stelde hij. “Ik weet niet of het een goed idee is om van migratie de prioriteit te maken”, antwoordde hij op de eis van de N-VA om het migratiepact alsnog af te wijzen”. Peeters wees erop dat de arbeidsdeal voor 95 procent afgerond is. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen is klaar; het is nu aan de premier uit te maken of hij daar verder aan kan werken, aldus de CD&V-vicepremier.

Voor Didier Reynders veroorzaken vervroegde verkiezingen instabiliteit. Dan wordt ook onmogelijk iets te doen aan de verhoging van de koopkracht, de begroting goed te keuren of stappen te zetten inzake klimaat. Hij pleitte ervoor om dossier per dossier te bekijken en te proberen om een meerderheid te vinden. Premier Michel praat daarvoor met alle oppositiepartijen, aldus Reynders.

Alexander De Croo riep de N-VA op “om af te werken wat ze samen hebben gedaan”. Hij verwees naar maatregelen voor de laagste lonen en pensioenen en de arbeidsdeal. “Ik hoop dat de N-VA niet wegloopt van wat afgesproken is”, aldus de Open VLD-vicepremier.

Daarmee herhaalde De Croo wat hij eerder in De Ochtend op Radio 1 zei. Toen riep hij N-VA op om het “verbaal steekspel” te stoppen en “de hervormingen samen af te werken”.

LEES OOK. Jan Jambon na het ontslag uit de regering: “Toen ik die beelden zag, dacht ik: shit” (+)