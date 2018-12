Onbekenden steken karton in brand op straat in Leuven: studio onbewoonbaar

Leuven - Bewoners van enkele studio’s in een pand aan de Diestsestraat in Leuven werden zaterdagmorgen omstreeks 4.30 uur geëvacueerd nadat onbekenden papier en karton in brand hadden gestoken dat er op straat gestapeld was.

Niemand raakte gewond, maar een studio werd onbewoonbaar verklaard. Uit camerabeelden blijkt volgens een woordvoerder van de Leuvense brandweer dat er sprake is van opzettelijke brandstichting.

De Leuvense brandweer kon de brand snel blussen, maar niet verhinderen dat ramen van twee panden stuk sprongen. Het ging om pand met enkele studio’s en een leegstaande winkel. De bewoners van de studio’s werden tijdelijk geëvacueerd om de brandweer in staat te stellen de ruimten in het pand te ventileren. Ze konden nadien terug in hun woonst, met uitzondering van de bewoners van de studio die onbewoonbaar werd verklaard.