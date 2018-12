Politie schiet man dood die ouders bedreigde en agenten aanviel met sabel in Brussel

Brussel - De politie heeft zaterdagochtend een man doodgeschoten in Brussel. Hij gedroeg zich extreem gewelddadig tegen zijn ouders en bedreigde later agenten met een zwaard. Eén van de agenten opende daarop het vuur. De belager overleed aan zijn verwondingen.

Het waren de ouders van de man die de politie alarmeerden. Hun zoon gedroeg zich extreem gewelddadig in het appartement dat zij met hem deelden. Toen agenten ter plaatse kwamen, had de man een sabel vast. Hij sloeg daarmee een raam stuk en probeerde uit het venster te springen.

De politie maande de man verschillende keren zijn wapen neer te leggen. Toen hij dat niet deed, gebruikten de agenten traangas. Dat had niet het gewenste effect. De verdachte viel vervolgens een agent aan. De politieman opende daarop het vuur. De belager kreeg die kogels in de buikstreek. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de verdachte is in de loop van de voormiddag aan zijn verwondingen overleden. De agent raakte niet gewond.

Het parket heeft verzocht de plaats te vrijwaren en heeft het labo van de federale politie ter plaatse gevraagd. Er werd eveneens een ballistisch deskundige aangesteld. Zoals het standaard voorzien is, zijn er twee gelijklopende onderzoeken gestart. Een eerste onderzoek naar de bedreiging met een wapen en een tweede onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen door de politie. Zowel het zwaard van de verdachte als het dienstwapen werden in beslag genomen.

Het onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen werd toevertrouwd aan de dienst interne controle en aan het Comité P.