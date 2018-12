Coup de théâtre in Gent: Christophe Peeters dan toch geen schepen

Gent - Niet Christophe Peeters, maar Sami Souguir wordt de tweede schepen voor Open VLD in Gent. Dat is zaterdag beslist door de leden van de partij, nadat het tot een stemming kwam. Peeters verloor die en verdwijnt na 18 jaar plots uit het Gentse stadsbestuur. Deze middag wordt de schepenploeg van Mathias De Clercq officieel voorgesteld.

Christophe Peeters leek een zekerheid voor het nieuwe stadsbestuur in Gent, maar zal er niet meer bij zijn. Dat heeft Open VLD zaterdagochtend beslist op een vergadering met haar leden in het Liberaal Archief, vlakbij de Overpoort.Sami Souguir wordt schepen, naast Sofie Bracke. Lokaal voorzitter Mick Daman bevestigt de beslissing.

Peeters was sinds 2000 schepen in Gent. Hij was de voorbije zes jaar schepen van Financiën, Feesten en Middenstand en een van de politieke zwaargewichten binnen de Gentse Open VLD. Hij kreeg op 14 oktober 4.837 stemmen achter zijn naam.

Stemmen

De omstandigheden waarin de vergadering zaterdag plaatsvond zijn niet bekend, maar het kwam tot een stemming tussen Christophe Peeters en Sami Souguir, de fractieleider van de liberalen in de gemeenteraad. Souguir kreeg bij de verkiezingen 2.002 stemmen, minder dan de helft van het stemmenaantal van Peeters.

Souguir zou bij een stemming binnen de partij 25 stemmen gehaald hebben, Peeters maar 21. Dat betekent dat Peeters er niet meer bij zal zijn in het Gentse stadsbestuur.

Het nieuws is officieel bevestigd door partijvoorzitter Mick Daman. Christophe Peeters verliet zaterdag kort na 13.30 uur de vergadering, zonder een verklaring af te leggen.

Twee kandidaten

Daman: "Het is het privilege van de voorzitter om aan het bestuur een voorstel te doen. Voor dit schepenambt had ik twee valabele kandidaten. Ik heb de kans gegeven aan het bestuur om zich uit te spreken over wie de beste kandidaat was om in dat team, onder het bestuursakkoord, het beleid blauw te kleuren in de komende jaren in Gent. Het bestuur heeft gekozen voor Sami. Dit is geen beslissing tegen Christophe."

Souguir zegt "immens veel respect te hebben voor Christophe Peeters". "Maar de beslissing lag bij het bestuur en zij hebben mij de kans gegeven."

Om 14.30 uur is er een persconferentie gepland in het Gentse stadhuis om de nieuwe schepenploeg voor te stellen. Sofie Bracke wordt de andere schepen voor Open VLD in Gent.