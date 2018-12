Vrouwen verkleed als Frans nationaal symbool Marianne houden krachtig protest zonder een woord te zeggen

Terwijl de ‘gele hesjes’ met veel bombarie door de Franse straten gaan, trekt een stil protest in Parijs mogelijk de meeste aandacht. Vijf activistes met ontblote borsten en gehuld in zilververf gingen als het Franse symbool Marianne de confrontatie aan met de ordetroepen: zonder iets te zeggen en zonder iets te doen.

Voor de vijfde zaterdag op rij zijn de ‘gele hesjes’ op de been in Parijs. De ordetroepen zijn massaal uitgerukt. Hoewel de demonstraties beduidend rustiger verlopen dan de voorbije weken, zijn er toch al tientallen personen opgepakt. Zaterdagochtend trokken echter niet de ‘gele hesjes’, maar de ‘rode vestjes’ het meeste bekijk.

La liberté guidant le peuple.

Verkleed met ontblote borsten, in de zilververf en met rode hoodies gingen vijf vrouwen de confrontatie aan met de ordetroepen. Niet op gewelddadige wijze, maar door voor de agenten te staan en te zwijgen. Een half uur lang. Daarna vertrokken ze even geruisloos als dat ze kwamen.

De kledingkeuze was geen toeval. Het doet denken aan Marianne, een nationaal symbool van Frankrijk dat onder meer bekend is van het schilderij La liberté guidant le peuple van Delacroix. Welke beweging er achter de actie zit, is voorlopig niet bekend. Volgens Le Parisien zou het kunnen gaan om een performance van kunstenares Deborah de Robertis, die zich al eerder ontkleedde in Franse musea.

Foto: BELGAIMAGE

Foto: Hollandse Hoogte / Bud Wichers

Foto: AFP

bekijk ook

Femen voert actie tegen regeringsleiders in Parijs

Halfnaakte activisten verstoren hoorzitting van dokter die “abortus promoot”

Halfnaakte Femen-activistes verstoren concert van Woody Allen