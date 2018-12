Verdachte brand vernielt woning in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

In een woning aan de Astridlaan in Heusden-Zolder heeft zaterdagmorgen een verdachte brand gewoed. Het huis is door de zware schade onbewoonbaar. Op het ogenblik van de brand was er niemand thuis. Voorbijgangers zagen rook uit de woning komen en de vensters waren zwartgeblakerd. Mogelijk is er kwaad opzet in het spel. Aan de achterkant van het huis zijn braaksporen vastgesteld.