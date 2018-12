Onze redactrice verkent Brussel in het Nederlands: “De koppige Vlaming die haar best niet doet”

Negen op de tien Vlamingen spreken Frans als ze in Brussel in die taal worden aan­gesproken. Maar hoe voelt het om er halsstarrig Nederlands te blijven spreken? En is het altijd nodig om over te schakelen in de andere landstaal? Onze redactrice zocht het uit en verkende onze hoofdstad zonder één woord Frans te spreken, of toch bijna: “Die ene keer werd echt té gênant.”